SETEM – Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla ve Beyoğlu Belediyesi’nin desteği ile düzenlenen 7. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri sahiplerini buluyor. Ödül töreni, büyülü atmosferi ve eşsiz tarihi dokusuyla Ses Tiyatrosu’nda, 09 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 20:00’de gerçekleşecek. Dünyanın farklı kültürlerinden gelen kısa film, belgesel film ve animasyon film kategorilerindeki filmler sanatın merkezi Beyoğlu’nda, zamanın sonsuzluğuna emanet edilmiş İpek Yolu Kervanını bir kez daha kurmaya hazırlanıyor.

Basın Bülteni

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