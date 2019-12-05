Salim Başol Özyayla’yı Kaybettik

Çanakkale’li gazeteci, yönetmen Salim Başol Özyayla, 04 Aralık 2019 Perşembe günü hayatını kaybetti. 08 Mayıs 1963 tarihinde doğan ve Gökçeada Atatürk Anadolu Öğretmen Lisesi’nde okuyan Özyayla, muhtelif okullara gitti geldi, sonunda gemicilikte karar kıldı. Ağır iş makinelerini çalışırken seyretmek gibi bir tutkusu olan Özyayla Bir Beygir Hikâyesi adlı belgesel film ile Aragis ve Çok Ciddi Bir Aşk Öyküsü adlı kısa filmlerin yönetmenliğini yaptı. Cenazesi, 05 Aralık 2019 Cuma günü ikindi namazını müteakip Kangırlı Köyü’nde toprağa verilecek olan merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.