Renee Zellweger’den Judy, İKSV Galaları’nda

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen İKSV Galaları’nda Renee Zellweger’in sinema ve sahnenin en büyük efsanelerinden Judy Garland’a hayat verdiği Judy, vizyona çıkışından önce, 19 Aralık Perşembe günü 21:30’da Nişantaşı Cinemaximum Nişantaşı City’s Sineması’nda gösterilecek. Judy Garland’ın Londra’ya yerleştikten sonraki parlak olduğu kadar zorlayıcı ve tüketici son günlerini anlatan Judy’nin oyuncu kadrosunda performansıyla göz kamaştıran Renee Zellweger’in yanı sıra Rufus Sewell, Jessie Buckley, Finn Wittrock, Michael Gambon ve Judy Garland’ın kızı Liza Minnelli rolünde ise Gemma Leah Devereux perdeye geliyor

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