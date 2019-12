Niki Caro’nun yönettiği ve Yifei Liu, Donnie Yen, Jason Scott Lee ile Yoson An’ın oynadığı Mulan, 17 Nisan 2020’da UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Mulan, ailesi ve ülkesi için her şeyi riske atan korkusuz genç bir kadının, Çin’in şimdiye kadarki bilinen en iyi savaşçısı olma hikâyesini anlatıyor. Çin İmparatoru, ülkeyi Kuzey istilacılarına karşı savunmak için her aileden bir erkeğin İmparatorluk Ordusu adına savaşması konusunda karar çıkarınca, onurlu bir savaçının en büyük kızı Hua Mulan, hasta babasının yerine geçer. Bir erkek kılığına bürünen Mulan, Hua Jun adıyla her adımında test edilir; bu macerada Mulan, içsel gücüne güvenmeli ve gerçek potansiyelini kucaklamalıdır.