25. Gezici Festival Yarın Sinop’ta

Ankara Sinema Derneği’nin T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlediği 25. Gezici Festival’in ilk durağı Ankara’daki gösterimler bugün sona eriyor. Yarından itibaren Sinop’ta seyirciyle buluşacak festivalin, ABD Büyükelçiliği, Sinop Belediyesi ve Telvin Sanat Akademi’nin katkılarıyla 06 – 08 Aralık tarihleri arasında Halk Eğitim Merkezi’nde yapılacak gösterim ve etkinlikleri ücretsiz olacak. Festivalin Sinop açılışında Özkan Yılmaz’ın ilk filmi Soluk, film ekibinin katılımıyla gösterilecek. Gösterimden sonra gerçekleştirilecek söyleşide yönetmen Özkan Yılmaz ile filmin başrol oyuncuları Uğur Polat ve Emrullah Çakay seyircilerin sorularını yanıtlayacak.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.