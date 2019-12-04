Rıza Kıraç’ın Kifayetsiz Pastoral Adlı Kitabı İthaki Yayınları’ndan Çıktı

Kifayetsiz Pastoral’de, yazar ve yönetmen Rıza Kıraç, Türkiye sineması ile “politika” arasındaki çetrefil ilişkiyi derinlemesine inceliyor. Kıraç, “Yönetmenlerin sinema dilini etkileyen ‘politik’ faktörler ve olaylar neler? Sinemanın kendisi konjonktürü etkileyebilir mi? Türkiye gibi bir ülkede apolitik sinema mümkün mü?” gibi birçok soruyu cevaplıyor. Ayrıca, sinemamızda Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz, Semih Kaplanoğlu, Reha Erdem ve Tayfun Pirselimoğlu gibi birçok yönetmenin filmleriyle taşra estetiğini filmlerine taşımasının nedenlerinin peşine düşüyor. Kifayetsiz Pastoral, sinemamıza farklı bir pencereden bakılmasını sağlayacak, değerli bir eser.