Cary Joji Fukunaga’nın yönettiği ve Daniel Craig, Rami Malek, Lea Seydoux ile Lashana Lynch’ın oynadığı Ölmek İçin Zaman Yok (No Time to Die), önümüzdeki aylarda UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Ölmek İçin Zaman Yok filminde James Bond, aktif hizmetten ayrılmıştır ve Jamaika’da sakin bir hayatın doyulmaz keyfini sürmeye devam etmektedir. CIA’den eski dostu Felix Leiter yardım için kendisine başvurunca huzuru kısa sürer. Kaçırılan bir bilim insanını kurtarma görevi, beklenilenden daha tehlikeli bir hal alır. Bond, tehlikeli yeni teknolojilerle silahlanmış, gizemli bir kötü adamın peşine düşer.