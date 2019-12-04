Kızım Gibi Kokuyorsun Filmine Varşova’dan İki Ödül

Olgun Özdemir’in yönettiği Kızım Gibi Kokuyorsun, Varşova’da düzenlenen Doğu Avrupa Uluslararası Film Festivali’nden iki ödülle döndü. Varşova’daki tarihi Kinoteka Sineması’nda gösterilen filme izleyicilerin ilgisi yoğun oldu. Festivalin 30 Kasım’da gerçekleşen ödül töreninde İbrahim karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul’a En İyi Erkek Oyuncu, dikkate değer paralel kurgusu ile de kurgu yönetmeni Semih Gülcüoğlu’na En İyi Kurgu ödülü verildi. Film, 07 Aralık’ta bitecek 5. Milan Uluslararası Film Festivali’deki gösteriminden sonra Hindistan’ın 17. Chennai Uluslararası Film Festivali’ Dünya Seçkisi programında yer alacak.

Basın Bülteni

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