Burak Tozkoparan, Mevlana’nın Büyük Oğlu Sultan Veled ile Mest-i Aşk’ta

Dünyaca ünlü yönetmen Hassan Fathi’nin gözünden sinema perdesine aktarılan Mest-i Aşk, Türk – İran ortak yapımı olarak 2020 yılında sinema izleyicisiyle buluşacak. İki ülkenin en çok tanınmış isimlerinin bir arada oyunculuklarını sergiledikleri filmde genç oyuncular da yerlerini aldı. Son yıllarda yeteneği ve başarısı ile dikkatleri üzerine çeken Burak Tozkoparan Mest-i Aşk ile 2020 yılında çok konuşulacak isimler arasında. Dünyada merak uyandıran bu büyük projede Burak Tozkoparan, İran’ın en ünlü ve başarılı oyuncuları Parsa Pirouzfar ve Cannes Film Festivali’nden En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Shahab Hosseini ile birlikte kamera karşısına geçti.

Basın Bülteni

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