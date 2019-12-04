25. Gezici Festival Günlüğü: 03 Aralık 2019 Salı

25. Gezici Festival, ilk durağı Ankara’da seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Haftanın ilk iki günü yoğun bir program vardı. Sessiz film gösterimleri dün akşam, Çatışan Arzular (Smouldering Fires) filminin Donald Sosin’in canlı müzik performansı eşliğindeki gösterimi ile başladı. Pazartesi günü, Soluk filminin gösteriminden sonraki söyleşide yönetmen Özkan Yılmaz, senarist Benan Yılmaz ve oyuncular Uğur Polat ile Emrullah Çakay seyircinin sorularını yanıtladı.

Basın Bülteni

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Donald Sosin – Ahmet Boyacıoğlu



Emrullah Çakay – Uğur Polat

