22. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali

Ülkelerarası kültürel ve sektörel paylaşım ve iş birliğini geliştirme amacıyla her sene farklı bir ülkenin sinemasını ve sinema sektörünü İstanbul’da konuk eden Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali, bu sene 22. yaşını kutlayacak. 20 – 26 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlenecek festivalin bu yılki odağında diğer sanat dallarında olduğu gibi sinema alanında sosyal hayatla iç içe, toplumsal gerçeklikleri yansıtmayı hedef bilmiş ve bu yolda ilerlemiş birçok oyuncuya ve yönetmene hayat veren, Rusya var. Festival bu yıl, hem Rus, hem de Türk sinemasını tüm yönleriyle temsil eden filmlerle İstanbullu sinemaseverlerin karşısına çıkıyor.

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