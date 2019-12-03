Olga Gorodetskaya’nın yönettiği ve Elena Lyadova, Vladimir Vdovichenkov, Sevastian Bugaev ile Evgeniy Tsyganov’un oynadığı Yabani (Tvar – Stray), 03 Ocak 2020’de CJ Entertainment dağıtımıyla Ela Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

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