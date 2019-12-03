Sessiz Sinema Günleri’nde Sinemanın Bilinmeyenleri

Türkiye’de sinemanın ilk dönemine adanmış ilk ve tek film festivali olarak altıncı yılına giren Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema Günleri, seyirciyle buluşuyor. Bu yıl Kadıköy Belediyesi Sinematek / Sinema Evi işbirliğiyle Fransız yönetmen Rene Clair’in mizahî bir dille anlattığı, bir aşk hikâyesi olan Hayali Yolculuk da gösterimde yer alan filmler arasında. Festivalin sürprizlerinden biri de Muhsin Ertuğrul’un kayıp olduğu sanılan, 1927 yılı yapımı filmi Tamilla.

Basın Bülteni

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Hayali Yolculuk (Le Voyage Imaginaire – The Imaginary Voyage)



Tamilla

