Kayseri’nin Altın Çınarı, Omar ve Biz Oldu

Omar ve Biz, 7. Kayseri Film Festivali’nden En İyi Film ve En İyi Yönetmen Ödülü olmak üzere 2 ödülle döndü. Kapanış gecesine filmin yönetmenleri Maryna Er Gorbach ile Mehmet Bahadır Er ve filmin başrol oyuncularından Taj Sher Yakub katıldı. En iyi yönetmen ödülünü birlikte almaya çıkan başarılı çiftten Maryna Er Gorbach ödülü hiç beklemediğini, jürinin filmi birlikte yöneten bir çifte En İyi Yönetmen Ödülü vererek cesur ve açık fikirli bir karar verdiğini vurguladı.

Basın Bülteni

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