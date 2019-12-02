Tuğçe Soysop’un yönettiği ve Güldüy Güldüy Show çocuk oyuncuları’nın oynadığı Hayaller Ülkesi Gamonya, 10 Ocak 2020’de CJ Entertainment dağıtımıyla BKM Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Umut, dedesi Ahmet ile yaşayan, hayal kurmayı unutmuş bir çocuktur. Bir gün yaşadığı bir talihsizlik onu hiç bilmediği fantastik ve rengarenk bir dünyanın insanlarıyla tanıştırır. Bu sihirli dünyanın adı Gamonya’dır ve buranın insanları, dünyanın umutsuz çocuklarına hayal üretmektedir. Kötü Hortka’nın saldırısıyla yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Gamonya’nın bir umuda ihtiyacı vardır. Acaba Umut bu sihirli ve eğlenceli macerada Gamonyanlarla birlikte yeniden hayal kurmayı öğrenip, gerçek bir Gamonyan olabilecek midir?