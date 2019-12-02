Autumn de Wilde’nin yönettiği ve Anya Taylor Joy, Johnny Flynn, Bill Nighy ile Mia Goth’un oynadığı Emma (Emma Woodhouse), 24 Nisan 2019’da UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Güzel, zeki ve zengin Emma Woodhouse küçük kasabasında adeta huzursuz bir kraliçe arıdır. Sosyal sınıfın bu ışıltılı hicvinin yanı sıra büyümenin de getirdiği acı içinde Emma, sevgiyi bulmak için başından beri yanlış yola sapan eşleşmeler ve yanlış attığı romantik adımlar ile bir maceraya atılmak zorundadır.