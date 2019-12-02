Altın Çınar’lar Sahiplerini Buldu

Talas Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle, Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından ve Kadir Turna direktörlüğünde 28 Kasım – 01 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen 7. Kayseri Film Festivali, Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda, Saf filmindeki rolüyle Saadet Işıl Aksoy En İyi Kadın Oyuncu seçilirken, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise Küçük Şeyler filmindeki rolüyle Alican Yücesoy’un oldu.

Basın Bülteni

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Ödüller Listesi

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması

Yücel Çakmaklı Halk Ödülü: Peri: Ağzı Olmayan Kız (Can Evrenol)

Jüri Özel Ödülü: Peri: Ağzı Olmayan Kız (Denizhan Akbaba, Elif Sevinç, Özgür Civelek, Kaan Alp Dayı)

En İyi Kurgu: Evren Luş (Saf)

En İyi Görüntü: Andreas Sinanos (Dilsiz) / Serdar Ünlütürk (Kovan)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Emin Gürsoy (Dilsiz)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Özay Fecht (Peri: Ağzı Olmayan Kız)

En İyi Erkek Oyuncu: Alican Yücesoy (Küçük Şeyler)

En İyi Kadın Oyuncu: Saadet Işıl Aksoy (Saf)

En İyi Senaryo: Kıvanç Sezer (Küçük Şeyler)

Elia Kazan Özel Ödülü: Kapan (Seyid Çolak)

En İyi Yönetmen: Maryna Er Gorbach, Mehmet Bahadır Er (Omar ve Biz)

En İyi Film: Omar ve Biz (Maryna Er Gorbach, Mehmet Bahadır Er)

Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması

En İyi Film Ödülü: Taş (Alican Yücesoy)

Ulusal Belgesel Film Yarışması

En İyi Film Ödülü: Bir Rüya Gördüm Anlatsam da Anlamazsınız (Burcu Esenç, Cantekin Cantez)

Belgesel Jüri Özel Ödülü: Olmaz Dediler Oldu (Sinan Bal)