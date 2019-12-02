Afişlerde Baba Parası

Merakla beklenen Baba Parası filminin afişi sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Güçlü oyuncu kadrosunu bir araya getiren filmin afişinde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut boy gösteriyor. Selçuk Aydemir’in yönetmen koltuğunda oturduğu Baba Parası’nın afişi, filmin aksiyon ve komedi yüklü hikâesinin işaretlerini barındırıyor. Bir milyar dolarlık baba mirasının peşine düşen ailenin maceralarını konu alan filmin yapımcılığını TR 40 33 Productions üstleniyor. Sinema salonlarında yerini alan Baba Parası’nın afişi, filmin vizyon tarihi 01 Ocak 2020’yi izleyicilere bir kez daha duyurmuş oluyor.

Basın Bülteni

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