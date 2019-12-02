25. Gezici Festival Günlüğü

Ankara Sinema Derneği’nin T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlediği 25. Gezici Festival’de ilk hafta sonu, seyircinin yüksek katılımıyla gerçekleşen gösterimler ve söyleşilerle dopdolu geçti. Nuh Tepesi, Bozkır ve 13+ filmlerinin ekiplerinin seyirciyle buluştuğu iestivalde Amerikan Sineması’nın Kadın Öncüleri bölümüne ait filmlerin gösterimi bu bölümün küratörü olan Ehsan Khoshbakht’ın sunumuyla, Terazi Filmleri ise bu seçkiyi hazırlayan sinema yazarı Fatih Özgüven’in sunumu ve filmden sonra seyirciyle gerçekleştirdiği sohbetler eşliğinde yapıldı.

Basın Bülteni

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