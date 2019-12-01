Genç Kuşağın Başarılı ve Güzel Oyuncularından Hande Erçel, İlk Sinema Projesi Olan Mest-i Aşk’ta Bambaşka Bir Karakterle Sinemaseverlerin Karşısına Çıkacak

Başarılı oyuncu Hande Erçel, yapımcılığını ENG Yapım’ın üstlendiği İran Sineması’nın dünyaca ünlü yönetmenlerinden Hassan Fathi’nin yönetmen koltuğunda oturduğu Türk – İran ortak yapımı Mest-i Aşk filmi ile 2020 yılında beyazperdeye geliyor. Filmde Kimya Hatun, 18 yaşlarında, Mevlana ile Kerra Hatun’un evlatlığıdır. Çocuk yaşlarında annesiz ve babasız kaldığından, Kimya’yı yanlarına almışlardır. Mevlana hayatta en çok sevdiği iki kişiyi bir araya getirmek ister. Kimya Hatun, sorgusuz sualsiz Şems ile evlenmeyi kabul eder. Güzeller güzeli Kimya Hatun, Şems ile evlenir ve mutlu evliliklerinin ardından kısa bir süre geçtikten sonra da vefat eder.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.