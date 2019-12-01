Barış Ören’i Kaybettik

Sinema sektörümüzün köklü kuruluşlarından, seslendirme, efekt ve post-prodüksiyon işlerinde ilk akla gelen stüdyo olan Ören Film’in sahiplerinden Barış Ören, 01 Aralık 2019 Pazar günü hayatını kaybetti. Ören Film’de işlem görmüş filmler arasında Gurbet Kuşları, Şalvar Bank, Fadrime, Küçük Hanımefendi, Yağmur, Güzel Şoför, Ömrümce Unutamadım, Hazreti Rabia, Mutluluk, Asi Gençler, Vurgun gibi filmler var. Barış Ören’in cenazesi, 02 Aralık 2019 Pazartesi günü Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.