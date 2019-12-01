7. Kayseri Film Festivali’nde Heyecan Üçüncü Günde de Tüm Hızıyla Devam Etti

7. Kayseri Film Festivali‘nin üçüncü gününde gerçekleştirilen Yeşilçam Sergisi ziyaretçilerini ağırlamaya devam etti, Kayseri Park’taki etkinlik alanında da festivalin üçüncü gününde iki önemli söyleşi vardı. Festival direktörü Kadir Turna’nın moderatörlüğünde oyuncu ve festivalin kısa film jürisinde de yer alan Emre Kızılırmak ile gerçekleştirilen söyleşide sinema ve oyunculuk ile ilgili merak edilen soruları Kızılırmak tüm içtenliği ile cevapladı.

Basın Bülteni

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Can Evrenol



Mehmet Bahadır Er – Taj Sher Yakub – Maryna Er Gorbach



Seyid Çolak

