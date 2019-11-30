İzzet Başlak’ın yönettiği ve Aşkım Kapışmak, ?????, ????? ile ?????’in oynadığı Elma Dersem Çık, 13 Aralık 2019’da CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla 5NOKTA4 Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

İletişim uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak, yaklaşık 1,5 yıl önce piyasaya çıkan ve 200 binin üzerinde satarak rekor kıran Elma Dersem Çık kitabını sahneden sonra şimdi de sinema perdesine taşıyor. Kitabıyla aynı adı taşıyan sahnedeki gösterisi ile Türkiye’de 70 şehir ve 110 noktada, dünyada da 100’ün üzerinde büyük şehirlerde sahne alarak milyonlara ulaşan Aşkım Kapışmak, şimdi de sinema perdesinden farkındalık sağlayacak. Sahnede iki saat olan gösterisini sinemada 90 dakika yaparak, sinemaseverlere ulaşacak olan Aşkım Kapışmak, gösterisi sinemaya taşıyan ikinci isim oldu.