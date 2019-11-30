7. Kayseri Film Festivali’nde Sinemanın Her Alanıyla Dolu Bir İkinci Gün Yaşandı

Talas Belediyesi ev sahipliğinde, Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından ve Kadir Turna direktörlüğünde gerçekleşen Kayseri Film Festivali heyecanı, sergiler, söyleşiler, paneller ve film gösterimleri ile ikinci gününde devam etti. Festivalin ikinci gün maratonunda Talas Osmanlı Sokağı Tol Kilise’de gerçekleştirilen Yeşilçam Sergisi ve söyleşiler ile film gösterimlerine alternatif etkinlikler gerçekleştirildi.

Basın Bülteni

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Eylem Kaftan – Mustafa Karadeniz



Faruk Güven – Belkıs Bayrak



Hasan Basri Özdemir – Burçak Evren



Mustafa Karadeniz – Eylem Kaftan

