7. Kayseri Film Festivali Yönetiminden Açıklama

7. Kayseri Film Festivali’nin Uzun Metraj Film Yarışması’na müracaat etmiş olan Burak Çevik’in Aidiyet filmiyle ilgili festival yönetimi kamuoyuna hitaben bir açıklama yayınladı. Açıklama şöyle: “7. Kayseri Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan ‘Aidiyet’ filminin yönetmeninin sosyal medya hesabında yayımlanan açıklamasına istinaden Kayseri Film Festivali Yönetimi de bir açıklama yaptı. 7. Kayseri Film Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda, Yarışma Başvuru Yönetmeliği’nin ‘Yapımlar izleyiciye ve seçici kurula festival yürütme kurulunun …”

Açıklamanın devamı için tıklayınız.

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.