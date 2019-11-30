25. Gezici Festival Başladı

Ankara Sinema Derneği’nin T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlediği 25. Gezici Festival, 29 Kasım Cuma günü başladı. Seyirciler tüm gösterimlere yoğun bir ilgi gösterdi. Gösterimler sonrasında gerçekleştirilen söyleşilerde Küçük Şeyler filminin yönetmeni Kıvanç Sezer, oyuncuları Alican Yücesoy, Başak Özcan, kurgucu Selda Taşkın ve Terazi Filmleri seçkisini hazırlayan yazar Fatih Özgüven sinemaseverlerle buluştu.

Basın Bülteni

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Ahmet Boyacıoğlu – Alican Yücesoy – Selda Taşkın –

Başak Özcan – Kıvanç Sezer – Başak Emre



Başak Özcan – Kıvanç Sezer – Selda Taşkın – Ahmet Boyacıoğlu

