Yunus Güner ile Oyunculuk İçin İlk Adım

Konservatuvar ve Güzel Sanatlar Fakülteleri’nin oyunculuk bölümüne hazırlık eğitimi kapsamında TB Sanatsal Yetenek Yönetimi organizasyonu ile Yunus Güner’in eğitimleri Aralık ayı itibariyle başlayacak. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu Yunus Güner’in TB Sanatsal Yetenek Yönetimi’nde vereceği oyunculuk bölümü eğitimleri ile oyuncu adayları hayallerindeki konservatuvar ve güzel sanatlar fakültelerinin oyunculuk bölümüne girmek için kendileri için gereken eğitimleri alacak. Eğitimler Aralık ayı itibariyle başlayacak.