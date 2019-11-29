7. Kayseri Film Festivali Heyecanı Başladı

Kadir Turna direktörlüğünde gerçekleşen 7. Kayseri Film Festivali 28 Kasım akşamı başladı. Açılış törenine Kayseri Büyükşehir Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Yardımcıları Ali Uslanmaz ile Mehmet Sadık Tunç, Talas Belediye Başkanı ve Mustafa Yalçın, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Soner Yılmaz, sinema sanatçıları ve Kayseri halkı iştirak etti.

Basın Bülteni

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Kadir Turna (Festival Direktörü)



Memduh Büyükkılıç (Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı)



Mustafa Yalçın (Talas Belediye Başkanı)



Nilay Erdönmez – Filiz Durak – Mustafa Yalçın

