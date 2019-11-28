Atilla Dorsay sadibey.com’da

Duayen sinema yazarımız Atilla Dorsay, yazılarıyla sadibey.com’a destek vermeye başladı. Dorsay, 1966 yılından itibaren Cumhuriyet Gazetesi’nde sinema üzerine yazmaya başladı ve sonra bunu asıl meslek olarak seçti. Cumhuriyet Gazetesi’nde 27 yıl yazdıktan sonra ayrıldı, Milliyet, Yeni Yüzyıl ve Sabah Gazetesi’nde yazdı. İnternet ortamında t24.com.tr ve ortakoltuk.com adlı web sitelerinde yazan Atilla Dorsay, Alejandro Landes’nın Berlin Film Festivali’nde dikkat çeken Monos adlı yabancı filmin eleştirisiyle sadibey.com’da da destek vermeye başladı. Değerli yazarımıza katkıları için çok teşekkür ederiz.