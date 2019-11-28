25. Gezici Festival Başlıyor

Sinema seyircisi için uzağı yakın etmek, sinemanın seçkin örneklerini Türkiye’nin farklı kentlerindeki seyircilerle buluşturmak, kültür hayatımızı zenginleştiren karşılaşmalara vesile olmak için yıllardır aynı heyecanla yollara düşen Gezici Festival 25 yaşında. Bu Cuma günü Ankara’da perdelerini açacak festival, bir kez daha modern sinemanın örneklerini ve sinema sanatının klâsiklerini beyazperdede izleme fırsatı sunarken, film programını destekleyen etkinliklerle, sinemaya bakışımızı derinleştiren sohbetlere, deneyimlere alan açmaya devam edecek. Festival, 29 Kasım’da başlayacak, Ankara, Sinop ve Kastamonu’daki sinemaseverlerle buluşacak.
- Basın Bülteni
- Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.
Aidiyet
Alice
Bir Köpeğin Fantastik Hikayesi
(L’extraordinaire Voyage de Marona – Marona’s Fantastic Tale)
Bozkır
Çatışan Arzular (Smouldering Fires)
Görünmez Yaşam (A Vida Invisivel)
Güle Oynaya Cehenneme Gidiyoruz (Merrily We Go to Hell)
Işık Daha Fazla Işık (Nech Je Svetlo)
İmparatorluk Kalıntısı (Oblomok Imperii)
Kız Kardeşler
Küçük Şeyler
Marianne & Leonard: Aşk Sözleri
(Marianne & Leonard: Words of Love)
Nuh Tepesi
Otostopçu (The Hitch-Hiker)
Sıra Sende (Espera Tua (re) Volta)
Soluk
Söz (Ordet)
Şehitler
Tamilla
Toni Morrison: Beni Oluşturan Parçalar
(Toni Morrison: The Pieces I am)
Tristana: Seni Sevmeyeceğim (Tristana)
Üç Yaz (Tres Veroes – Three Summers)
Yanlış Çizilmiş Tavuk (Spatne Namalovana Slepice)