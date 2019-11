25. Gezici Festival Başlıyor

Sinema seyircisi için uzağı yakın etmek, sinemanın seçkin örneklerini Türkiye’nin farklı kentlerindeki seyircilerle buluşturmak, kültür hayatımızı zenginleştiren karşılaşmalara vesile olmak için yıllardır aynı heyecanla yollara düşen Gezici Festival 25 yaşında. Bu Cuma günü Ankara’da perdelerini açacak festival, bir kez daha modern sinemanın örneklerini ve sinema sanatının klâsiklerini beyazperdede izleme fırsatı sunarken, film programını destekleyen etkinliklerle, sinemaya bakışımızı derinleştiren sohbetlere, deneyimlere alan açmaya devam edecek. Festival, 29 Kasım’da başlayacak, Ankara, Sinop ve Kastamonu’daki sinemaseverlerle buluşacak.

Basın Bülteni

Aidiyet

Alice



Altın Çocuk (Honey Boy)



Annelerimiz (Nuestras Madre)



Ayrık Otları (Rare Beasts)



Bir Köpeğin Fantastik Hikayesi

(L’extraordinaire Voyage de Marona – Marona’s Fantastic Tale)



Bozkır

Çatışan Arzular (Smouldering Fires)



Görünmez Yaşam (A Vida Invisivel)



Güle Oynaya Cehenneme Gidiyoruz (Merrily We Go to Hell)



Işık Daha Fazla Işık (Nech Je Svetlo)



İki Yün Yumağı (Dve Klubicka)



İmparatorluk Kalıntısı (Oblomok Imperii)



Kapışma (Mysi Kociciny)



Kız Kardeşler

Küçük Şeyler

Marianne & Leonard: Aşk Sözleri

(Marianne & Leonard: Words of Love)



Nuh Tepesi

Otostopçu (The Hitch-Hiker)



Renkli Farsça (Filmfarsi)



Saman Alevi (Le Feu Follet)



Sıra Sende (Espera Tua (re) Volta)



Sinek Kuşu (Beol Sae)



Soluk

Söz (Ordet)



Şehitler

Tamilla



They Say Nothing



Toni Morrison: Beni Oluşturan Parçalar

(Toni Morrison: The Pieces I am)



Torbacı (The Connection)



Tristana: Seni Sevmeyeceğim (Tristana)



Üç Yaz (Tres Veroes – Three Summers)



Yanlış Çizilmiş Tavuk (Spatne Namalovana Slepice)



Zaman Makinemiz (Our Time Machine)