7. Kayseri Film Festivali Başlıyor

Talas Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle ve Kadir Turna direktörlüğünde gerçekleşecek olan 7. Kayseri Film Festivali sinemadan aldığı ilhamla yarın başlıyor. Bu yıl Ufuk Bayraktar, Serdar Orçin, Mehmet Çepiç, Yağmur Ün, Nilay Erdönmez, Suna Yıldızoğlu, Yusuf Sezgin, Alican Yücesoy gibi ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek festivalde sinemamızın birçok filmi Kayserili sinemaseverlerle buluşacak. “Sinema Düşleri Gerçek Gerçekleri Düş Yapar…” sözü ile sinemaseverlerin bol bol hayal kurabilecekleri filmlerin, atölyelerin, sergilerin, söyleşilerin ve panellerin olduğu festival 4 gün sürecek.

Basın Bülteni

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