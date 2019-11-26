VisionIST’in Son Gününde Bir Çok Konu Profesyonellerce Tartışıldı

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin 9. yılında, film endüstrisinin buluşmasını sağlayan VisionIST Endüstri Günleri’nin son gününe Pınar Altuğ ve Birol Güven katıldı. Ayrıca Levent Erden, Marsel Kalvo ve Faruk Güven’in katılımıyla Film Projemi Doğru Networke Nasıl Ulaştırırım? paneli gerçekleştirildi. Oyuncu Ruth Gabriel, Yansımalar etkinliğinde tecrübelerini aktardı. Film Seti Programlamada Yenilikler konu başlığında ise yönetmen Uğur Yeşiloğlu güncel bilgiler verdi.

Basın Bülteni

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Birol Güven – Pınar Altuğ – Bengi Semerci



Levent Erden – Marsel Kalvo –

Faruk Güven – Zeynep Özbatur Atakan



Ruth Gabriel



Sahraa Karimi



Simona Nobile

