Midway, Pearl Harbor’dan Sonra Dünyanın Kaderini Değiştiren Savaş, 29 Kasım’da Altyazı ve Dublaj Seçeneğiyle Sinemalarda

29 Kasım’da vizyona girecek olan Midway filmi, ABD’nin 2. Dünya Savaşı sırasında Japonya ile bir dönüm noktası olan Midway Muharebesi’nin gerçek hikâyesini anlatıyor. Filmin başrollerinde Patrick Wilson, Luke Evans, Woody Harrelson ve Mandy Moore gibi usta isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise bilim kurgu türünde sinema tarihine adını yazdıran Roland Emmerich var. Emmerich’in Midway’de yer alacağını duyurduğu günden bu yana film son yılların en çok beklenen savaş filmleri arasındaki yerini aldı. 150 milyon dolarlık bütçesi ile 2019’un en iyi savaş filmlerinin ilk sırasına yerleşen film yayınlanan fragmanıyla görsel açıdan fark yaratacağını da ispatlamış oldu.

Basın Bülteni

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