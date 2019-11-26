Katadrom Art Colony, Sinema Günleri’yle, Eskişehir’in ve Tepebaşı’nın zengin kültür sanat yaşamına yeni renkler katmaya hazırlanıyor. 29 Kasım – 02 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleşecek olan Eskişehir Sinema Günleri gerek zengin içeriği, gerek konuklarıyla dört günlük heyecan yaşatacak. Etkinliğin odağında 22 Mayıs’ta kaybettiğimiz sinema ustası, yönetmen Yavuz Özkan yer alıyor. Maden, Yengeç Sepeti, Bir Erkeğin Anatomisi ve Hayal Kurma Oyunları’ndan oluşan dört filmlik seçki ve Z1 Film Atölyesi işbirliğiyle, Yavuz Özkan arşivinden derlenen, Yavuz Özkan: Hayal, Tutku ve Mücadele Sergisi, 30 Kasım’da Art Colony’de açılacak.
Beginner
Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku
Güven
Kız Kardeşim
Renkli Balık: Yeni Dünyalar Kaşifi