6. Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema Günleri, 04 – 08 Aralık 2019 tarihleri arasında Akbank Sanat’ta izlenebilecek. Kino İstanbul tarafından Cineteca di Bologna ile Eye Filmmuseum ortaklığında düzenlenen sinemanın erken dönemine adanmış Türkiye’nin ilk ve tek film sunumu olan etkinlik, diğer mekânlarla birlikte Akbank Sanat’ta da seyirciyle buluşuyor. Ana teması ‘Bilinmeyen’ olarak belirlenen etkinlikte sinemanın ilk dönemi, o dönemin insanlık tarihi için bilinmeyenleri ve bilim kurgu türünün ilk örnekleri yer alacak. Gösterilecek tüm filmler en son restorasyonlu kopyalarıyla gösterilirken filmler canlı müzik eşliğinde seyredilecek.

Bolex’e Takılanlar (Beyond the Bolex)



Canavarlar Galerisi (Le Galerie des Monstres)



Denizcinin Hazinesi (Az Aranyember – Man of Gold)



Geleceği Olmayanlar

(Ludzie Bez Jutra – People With No Tomorrow)



Hayali Yolculuk (Le Voyage Imaginair – The Imaginary Voyage)



İstenmeyen Kadın (A Tolonc – The Undesirable)



Kadim Kanun (Das Alte Gesetz / The Ancient Law)



Kayıp Dünya (The Lost World)



Tamilla

