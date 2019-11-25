Yılın Öne Çıkan Yerli Yapımları, Kısa Filmler ve Klâsiklerden Oluşan Benzersiz Bir Çocuk Filmleri Seçkisi 25. Gezici Festival’de

Ankara Sinema Derneği’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlediği Gezici Festival, 25. yılında 29 Kasım – 05 Aralık tarihleri arasında Ankara’da, 06 – 08 Aralık’ta Sinop’ta ve 09 – 12 Aralık’ta Kastamonu’da perdelerini açacak. Yılın önemli yerli yapımlarını ve kısa filmlerini beyazperdede izleme imkânı sunan festival, küçük izleyiciler de sinema tarihinin en değerli canlandırma sanatçılarına ait eserlerden oluşan bir çocuk filmleri seçkisiyle buluşturacak.
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Aidiyet
Bozkır
İki Yün Yumağı (Dve Klubicka)
Kız Kardeşler
Küçük Şeyler
Nuh Tepesi
Soluk
Şehitler
Yanlış Çizilmiş Tavuk (Spatne Namalovana Slepice)