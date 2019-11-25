Tam Hooper’ın yönettiği ve James Corden, Judi Dench, Jason Derulo ile Idris Elba’nın oynadığı Cats, 06 Aralık 2019’da UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Oscar ödüllü yönetmen Tom Hooper, Andrew Lloyd Webber’in rekorlar kıran müzikal tiyatrosunu çığır açan bir sinema filmine dönüştürüyor. Lloyd Webber’ın ikonik müziklerinin ve Tony ödüllü koreograf Andy Blankenbuehler rehberliğindeki birinci sınıf dansçıların yer aldığı film, görkemli yapım tasarımı, son teknolojisi ve klasik baleden modern dansa, hiphoptan caza, sokak danslarından step dansına kadar çeşitli danslarla müzikali yeni nesil için tekrar hayata geçiriyor.