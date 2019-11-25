Bir Kez Dinlenince Hafızalara Kazınan Söz Vermiştin Filminin Şarkısı Saçının Teli Şimdi Tüm Dijital Platformlarda

Bir saç telini, bir ömür boyunca saklamaya değecek bir aşk hikâyesini anlatan Söz Vermiştin filminin orijinal jenerik şarkısı Saçının Teli, dinleyenler tarafından çok sevildi. Gelen olumlu tepkiler ve talep doğrultusunda Saçının Teli tüm dijital platformlardaki yerini aldı. Baran Seyhan’ın yazıp yönettiği Söz Vermiştin, yıllar sonra yeniden karşılaşan Nesim ve Lilyan’ın aşklarını anlatıyor. Söz ve müziği, filmin senaristi ve yönetmeni Baran Seyhan’a ait olan, Gülay’ın seslendirdiği şarkıda Emre Karayel’in sunduğu duygu dolu güzel bir şiir de bulunuyor.

Basın Bülteni

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