7. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri Kapsamında Sinema Atölyeleri Başlıyor

Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından gerçekleştirilen T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekli 7. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri kapsamında düzenlenen sinema atölyeleri başlıyor. Feza Sınar’ın yaptığı açıklamaya göre atölyeler alanında uzmanlaşmış isimler tarafından verilecek; Öykü ve Senaryo, Belgesel, Animasyon, Kısa Film, Kamera Önü Oyunculuk ve Filmlerden Örneklerle İran Sineması atölyeleri düzenlenecek. Öykü ve Senaryo Atölyesi, öyküleri Şerif Gören, Bilge Olgaç, Erden Kıral, Korhan Yurtsever tarafından sinemaya çekilen öykü ustası Osman Şahin tarafından verilecek.

Basın Bülteni

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