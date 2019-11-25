3. Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali’ne başvurular başladı. 04 – 06 Aralık 2019 tarihlerinde düzenlenecek kısa film festivaline yüksek bir katılım bekleniyor. Ülke sinemasının gelişimine katkı sağlayacak yeni sinemacıları teşvik etmek, kısa filmleri seyirciye ulaştırmak, uluslararası kültürel diyaloğu geliştirmek, kısa filmlerin yapımını özendirmek, bir festival kültürü içerisinde sektör profesyonelleri ile atölye, söyleşi ve paneller düzenleyerek sinemanın tartışılacağı nitelikli bir platform sağlamak, festival aracılığı ile Çanakkale’nin kültürel bir marka olarak tanınırlığına katkı sağlamak festivalin amaçları arasında.

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