VisionIST – Endüstri Günleri’nde Zuhal Olcay’dan Oyunculara Öneri: Şizoid Yaklaşım

VisionIST – Endüstri Günleri’nin ilk gününe konuşmacı olarak katılan Zuhal Olcay “Günümüzde oyuncuların asgari şartları geçmişe göre daha iyi sağlanıyor. Oyuncu da zihnini, her şarta göre hazır tutmalı. Şizoid bir durum ama oyuncu bunu yapmalı.” dedi. 9. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde, film endüstrisinin buluşmasını sağlayan VisionIST – Endüstri Günleri’nin açılışı 23 Kasım tarihinde Harbiye Crowne Plaza Otel’de gerçekleştirildi.

Basın Bülteni

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