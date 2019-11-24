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Pınar Altuğ ve Birol Güven VisionIST’de

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Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin 9. yılında, film endüstrisinin buluşmasını sağlayan VisionIST – Endüstri Günleri’nin açılışı 23 Kasım’da Harbiye Crowne Plaza Otel’de başladı. VisionIST – Endüstri Günleri’nin Yansımalar bölümünde 25 Kasım Pazartesi günü saat 17:00’de Ustalık Sınıfı başlığıyla yönetmen Birol Güven, Pınar Altuğ moderatörlüğünde konuşmacı olarak yer alacak. Sinema sektörü profesyonellerinin bir araya geleceği platformun yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Pınar Altuğ

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