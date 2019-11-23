9. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin Akademik Programı İstanbul Üniversitesi’nde Başladı

Sanal Dünyada Adalet ana teması ile 9. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında düzenlenen akademik program açılışı, 22 Kasım’da İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Rektörlük Salonu’nda gerçekleştirildi. Prof. Dr. Adem Sözüer, festivalin kitaplı festival şeklinde gerçekleştirilmesinin çok önemli bir özellik olduğunu vurguladı, “Her yıl bir taraftan sinema programı yürütüyor, bir taraftan da akademik programlar yayınlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Bengi Semerci – Yasemin Işıktaç –

Nevzat Alkan – Haluk Toroslu – Adem Sözüer



Haluk Toroslu – Bengi Semerci –

Nevzat Alkan – Yasemin Işıktaç – Adem Sözüer



Kemal İnan – Adem Sözüer – Cem Say – Bilal Eren

