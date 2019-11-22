Prof. Dr. Adem Sözüer: Kız Çocuklarımızın Tecavüzcüsüyle Evlensin mi Evlenmesin mi Tartışmasını Yapmak Utanç Verici

9. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin açılışında konuşan Prof. Dr. Adem Sözüer’in sözleri geceye damgasını vurdu. Sözüer: “Bir kız çocuğu iklim değişikliğine olan tepkisini dile getirip dünyanın dikkatini çekiyor. Bizde ise kız çocuğunun, tecavüzcüsüyle evlendirilip evlendirilmemesi konuşuluyor. Bunun tartışmasını yapmak utanç verici.” dedi. 9. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin Cemal Reşit Rey’de gerçekleştirilen açılış törenini Yekta Kopan sundu.

Basın Bülteni

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Yekta Kopan

