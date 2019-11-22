Komşular Platformu Başvuruları Başladı

Köprüde Buluşmalar 2015 yılında Türkiye’nin komşu ülkelerinden sinemacılar ve film kurumları arasında yeni işbirliklerine önayak olmak amacı ile Komşular Platformu’nu başlattı. Ortak hikâyeler geliştirirken bireyler ve kurumların birlikte çalışmaları için zemin hazırlamayı hedefleyen bu platforma, komşu ülkelerden sinema profesyonelleri davet ediliyor. Bu yıl 15 – 16 Nisan 2020 tarihlerinde düzenlenecek Komşular Platformu’na bugüne dek 7 ülkeden geliştirme aşamasında olan 24 proje seçildi.

Basın Bülteni

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