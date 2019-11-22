9. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali CRR’de Düzenlenen Törenle Başladı

Adalet temasıyla her yıl düzenlenen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin dokuzuncusu Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleşen açılış töreniyle başladı. Sinema ve sanat dünyasından önemli isimlerin katılımıyla yapılan ve Yekta Kopan’ın sunduğu açılışa Zuhal Olcay, Yeşim Ustaoğlu, Zeynep Atakan, Izeta Gradevic, Ioana Uricaru, Maxine Williamson, Antonio Saura, Ruth Gabriel, Sahraa Karimi, Teodor Kuhn ve eğitim dünyasından çeşitli isimler katıldı.

Basın Bülteni

Açılış törenini izlemek için tıklayınız.

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Adem Sözüer



Bengi Semerci



Bengi Semerci – Izeta Gradevic – Ioana Uricaru –

Zuhal Olcay – Sahraa Karimi – Adem Sözüer



Sahraa Karimi – Izeta Gradevic – Ioana Uricaru –

Adem Sözüer – Yeşim Ustaoğlu – Bengi Semerci



Yekta Kopan

