İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen ve 1982 yılında bir sinema haftası olarak başlayan, İstanbul’un en köklü, Türkiye’nin en büyük sinema etkinliği İstanbul Film Festivali, 2020 yılında 39. yaşını kutlayacak. 10 – 21 Nisan 2020 tarihlerinde yapılacak festivale başvurular açıldı, son başvuru tarihi 24 Ocak 2020 olarak belirlendi. 39. İstanbul Film Festivali’nin yarışmalı bölümleri arasında Uluslararası Yarışma ve Sinemada İnsan Hakları Yarışması yer alıyor. Türkiye Sineması bölümündeki filmler Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması başlıkları altında izleyicilerle buluşacak. Ulusal Yarışma’da büyük ödül olarak En İyi Film’e Altın Lale ile 200.000 TL değerinde para ödülü veriliyor. Ulusal Yarışma’da festivalin kurucularından Onat Kutlar adına Jüri Özel Ödülü, En İyi Yönetmen, Kadın Oyuncu, Erkek Oyuncu, Senaryo, Görüntü Yönetmeni, Kurgu ve Müzik dallarında da birer ödül veriliyor.