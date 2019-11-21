Malatya Halkı En İyi Film olarak Omar ve Biz’i Seçti

Omar ve Biz, 9. Malatya Uluslararası Film Festivali’nden iki ödül ile döndü. İlk olarak En İyi Senaryo ödülü alan film daha sonra Kemal Sunal Halk Jürisi En İyi Film Ödülü için sahneye çıktı. Geceye filmin yönetmenleri Maryna Gorbach Er ile Mehmet Bahadır Er ve filmin oyuncuları Taj Sher Yakub ve Uygar Tamer katıldı. Sanatsal kalitesinin yanı sıra aktüel konusuyla manevi ve insani yönlere dikkat çeken film, Türkiye – Yunanistan sınırında yaşayan emekli komutan İsmet’in komşusu Sabri’nin hayatını kurtaran iki göçmeni evlerinde misafir etmeye başlaması ile istemediği iki yeni komşusuyla arasındaki derin çatışmalı hüzünlü hikâyeyi anlatıyor.

Basın Bülteni

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Mehmet Bahadır Er

