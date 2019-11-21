Caner Özyurtlu’nun yönettiği ve Berrak Tüzünataç, Engin Öztürk, Şebnem Bozoklu ile Özge Özpirinçci’nin oynadığı Biz Böyleyiz, 21 Şubat 2020’de ????? dağıtımıyla Avşar Film – AC Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Çocukluk ve gençlik dönemlerini bir arada geçirmiş olan bir grup yazlık arkadaşı, ellerinde büyüdükleri Nezihe Hanım’ın rahatsızlandığı haberini aldıklarında İstanbul’dan Nezihe Hanım’ın İzmir’deki evine doğru yola çıkarlar. Yıllar sonra ilk kez birkaç günlüğüne bir arada kalmak zorunda olan, birbirine zıt karakterlerle dolu ekibi, sürpriz gelişmeler, geçmiş hesaplaşmaları ve içine düşülen birbirinden tuhaf ve komik olaylar beklemektedir.