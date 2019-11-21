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Amerikan Sinemasının Öncü Kadınları 25. Gezici Festival’de

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25. Gezici Festival’in gerçekleştirdiği Amerikan Sinemasının Öncü Kadınları bölümünde, çığır açan, iz bırakan kadın sinemacıların filmleri gösterilecek. Filmler arasında Güle Oynaya Cehenneme Gidiyoruz (Merrily We Go To Hell), Otostopçu (The Hitch-Hiker), Torbacı (The Connection), Marianne & Leonard: Aşk Sözleri (Marianne & Leonard: Words of Love), Zaman Makinemiz (Our Time Machine), Renkli Farsça (Filmfarsi), Toni Morrison: Beni Oluşturan Parçalar (Toni Morrison: The Pieces I Am), Altın Çocuk (Honey Boy) gibi ilginç filmler var.

Altın Çocuk (Honey Boy)

Güle Oynaya Cehenneme Gidiyoruz (Merrily We Go to Hell)

Marianne & Leonard: Aşk Sözleri
(Marianne & Leonard: Words of Love)

Otostopçu (The Hitch-Hiker)

Renkli Farsça (Filmfarsi)

Toni Morrison: Beni Oluşturan Parçalar
(Toni Morrison: The Pieces I am)

Torbacı (The Connection)

Zaman Makinemiz (Our Time Machine)

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