Amerikan Sinemasının Öncü Kadınları 25. Gezici Festival’de

25. Gezici Festival’in gerçekleştirdiği Amerikan Sinemasının Öncü Kadınları bölümünde, çığır açan, iz bırakan kadın sinemacıların filmleri gösterilecek. Filmler arasında Güle Oynaya Cehenneme Gidiyoruz (Merrily We Go To Hell), Otostopçu (The Hitch-Hiker), Torbacı (The Connection), Marianne & Leonard: Aşk Sözleri (Marianne & Leonard: Words of Love), Zaman Makinemiz (Our Time Machine), Renkli Farsça (Filmfarsi), Toni Morrison: Beni Oluşturan Parçalar (Toni Morrison: The Pieces I Am), Altın Çocuk (Honey Boy) gibi ilginç filmler var.
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Güle Oynaya Cehenneme Gidiyoruz (Merrily We Go to Hell)
Marianne & Leonard: Aşk Sözleri
(Marianne & Leonard: Words of Love)
Toni Morrison: Beni Oluşturan Parçalar
(Toni Morrison: The Pieces I am)